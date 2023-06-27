В особой экономической зоне "Доброград-1" создадут мебельный кластер

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

27 июня в региональном Правительстве было подписано инвестиционное соглашение с группой компаний «Аскона» и Управляющей компанией особой экономической зоны «Доброград-1» о создании мебельного кластера.

Инвестор вложит в создание крупного мебельного производства 5,6 миллиарда рублей, в 2025 году откроет более 2000 новых рабочих мест, к 2032 году планирует довести их число до 6700.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, в особой экономической зоне уже реализуют свои проекты 8 резидентов. Инвестор строит в Доброграде квартиры. В 2021–2022 годах было построено более 20 тысяч кв. м жилья, в этом году строит еще 64 тысячи кв. м. Количество жителей сейчас составляет почти 1400 человек, перспектива к 2030 году – более 6000 человек.

Область помогает посёлку со строительством школы, детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса, дорог и коммуникаций. За время реализации проекта объем налоговых поступлений в региональный и федеральный бюджеты должен составить более 22 миллиардов рублей.