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НовостиОбщество27 июня 2023 7:42

В Кольчугино заведующая детсадом не сообщила начальству о конфликте интересов

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Кольчугинского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия с коррупцией. Проводили ее в детском садике №16 «Золотой ключик».

Установлено, что заведующая детсадом фактически оказалась начальницей для своих супруга и дочери, тоже работающих в этом же дошкольном учреждении. Но о данном факте она не уведомила непосредственного работодателя, которым является администрация Кольчугинского района.

С учетом того, что эта ситуация может вызвать конфликт интересов, заведующая обязана была сделать такое уведомление. По результатам проверки главе районной администрации было внесено представление, по рассмотрению которого заведующую детским садом наказали в дисциплинарном порядке.