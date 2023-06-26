В Собинском районе юный мошенник забрал у пенсионерки 1,5 миллиона рублей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорным ведомством Собинского района утверждено обвинительное заключение по обвинению 16-летнего парня в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, молодой человек в июне 2021 года воспользовался пожилым возрастом местной жительницы, представился ей вымышленным именем и рассказал сказку о том, что якобы планирует организовать собственный бизнес.

Войдя в доверие к бабушке, молодой человек попросил у нее «на развитие бизнеса» 1,5 миллиона рублей, пообещав при этом каждый месяц выплачивать по 50 тысяч рублей за пользование деньгами.

Парень уговорил пенсионерку взять на свое имя крупный кредит, деньги забрал и потратил на собственные цели, при этом дав расписку от того имени, которым представился своей жертве.

Когда обман вскрылся, юношу задержали. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Собинский городской суд.