В Судогодском районе проходит Международный скульптурный симпозиум

. Фото: Рамиль ГАЛИ

С 26 июня по 5 июля в Судогодском районе, на базе Муромцевского лесотехнического техникума, пройдет Международный скульптурный симпозиум, посвященный 1000-летию Суздаля.

В симпозиуме примут участие известные мастера – академик, заслуженный художник РФ Игорь Новиков, заслуженный художник РФ Игорь Черноглазов, академик и член союза художников Таджикистана Рустам Маджидов, член союза художников РФ Виталий Цигареишвили, а также молодые скульпторы Евгения Куликова, Елена Ермакова и Ольга Помосова.

Созданные в ходе мероприятия произведения искусства будут переданы в дар Суздалю, а одна из скульптур на тему «Флора» останется в техникуме.