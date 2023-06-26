Во Владимирской области число купленных для сирот квартир выросло в два раза

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 20 июня состоялось заседание межведомственной рабочей группы во вопросам защиты прав детей и профилактики совершаемых ими правонарушений.

На повестке дня стояли вопросы проведения оздоровительной кампании 2023 года и вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

Что касается первой части, то в нынешнем году дети отдохнут в 357 лагерях на базе школ и других образовательных организаций, а также в 28 загородных лагерях и шести лагерях труда и отдыха.

По второй части повестки было озвучено, что в нынешнем году прокуратура направила 18 исков к администрациям муницпалитетов с требованиями обеспечить сирот жильем, также внесено три представления по фактам позднего объявления аукционов по покупке квартир.

В целом, отметили в надзорном ведомстве, усилиями прокуратуры и правительства региона в нынешнем году в два раза увеличены темпы приобретения жилья для этой категории граждан. Всего с начала года для детей-сирот купили 146 квартир.