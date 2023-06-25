Во Владимире конфликты между пациентами и врачами будут решать в поликлинике №1

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В городской поликлинике №1 на Ново-Ямском открыли первый кабинет «Согласие 03». В нем будут разрешать все споры, возникшие в поликлинике. Помогут в этом медицинские работники, прошедшие обучение по повышению навыков коммуникации.

«Конфликтные ситуации, возникшие в поликлинике, будут разрешаться именно в кабинете согласия. По статистике 70% конфликтов не относятся к сфере медицины, а относятся к так называемой сервисной части. Чтобы пациент мог непосредственно в поликлинике решить этот вопрос, одним из мероприятий проекта было открытие пилотного кабинета», - рассказала Светлана Неплох, директор АНО «Центр конструктивных решений.

Главный врач Городской поликлиники №1 Олег Бровцев также считает открытие кабинета по решению конфликтов очень актуальным на сегодняшний день.

«Для работы в этом кабинете у нас прошли обучение два специалиста, но в целом по профилактике конфликтов гораздо больше сотрудников прошли обучение. И я думаю, нужно продолжать в этом направлении двигаться, нужно продолжать работать вообще с каждым сотрудником», - подчеркнул Олег Бровцев.

В ближайших планах – открытие кабинета «Согласие 03» в Гусь-Хрустальной городской больнице.