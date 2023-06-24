Во Владимирской области сын заступился за мать и до смерти забил ее сожителя

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области пьяная ссора закончилась дракой и смертью. Как сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области, они завели уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который вступился за мать и забил ее сожителя до смерти.

Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным Следкома, в ночь с 20 на 21 июня в одном из домов в деревне Глубоково Петушинского района пьяный мужчина начал ссориться со своей сожительницей. В конфликт ввязался 34-летний сын женщины. Он начал бить маминого обидчика руками и ногами по животу и конечностям. После драки все разошлись спать, а в 3 часа ночи выяснилось, что сожитель от побоев умер.

Сначала сын отпирался и говорил, что не виноват. Но потом он полностью признал вину. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.