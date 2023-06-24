Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2023 9:03

Губернатор Владимирской области: "Все правоохранители переведены на особый режим"

Александр Авдеев выступил с обращением к жителям Владимирской области в связи с событиями в Ростове-на-Дону
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Александр Авдеев.

Александр Авдеев.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев после обращения Президента России Владимира Путина к россиянам также обратился к жителям региона в связи с событиями в Ростове-на-Дону.

«Президент России дал четкую оценку тем действиям, что происходят сейчас в Ростове-на Дону. Наша задача сейчас сохранять спокойствие. Обстановка во Владимирской области спокойная. Но все правоохранители, все службы переведены на особый режим. Все дневные мероприятия пройдут в штатном режиме, но вечерние будут отменены», заявил Александр Авдеев.

Также губернатор обратился к тем, кто запланировал отдых на юг. Он попросил их отнестись с пониманием к тому, что какие-то дороги могут быть закрыты для проезда, поэтому стоит заранее продумать пути объезда. В конце глава региона еще раз заявил, что все находится под контролем.