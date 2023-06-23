В Александровском районе обнаружили плодовую горностаевую моль

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Александровского района обратились в Управление Россельхознадзора с жалобами на нашествие неизвестных гусениц, которые поедают листву деревьев, преимущественно на черемухе на приусадебных участках и на приграничных территориях населенных пунктов.

Гусеницы покрывают стволы и ветки деревьев паутиной, которые приобретают серебристый цвет, а деревья остаются без листвы. По заключению лаборатории, гусеницы представляют собой не карантинный вид насекомых – плодовую горностаевую моль. Этот вредитель поражает косточковые и семенные породы деревьев, сокращает урожайность и делает растение чувствительным к негативному воздействию окружающей среды.

Существует много разновидностей горностаевой моли, в том числе яблонная, черемуховая и бересклетовая. Для борьбы с горностаевой молью применяются химические препараты и народные средства. Химические препараты эффективнее, но народные средства более безопасны для человека.

Весной необходимо проводить профилактические обработки с использованием специальных препаратов. Одним из таких препаратов является органический лепидоцид. Обработку им рекомендуют проводить против каждого поколения вредителя с интервалом в 7-8 дней. Управление следит за ситуацией и информирует органы государственной власти о результатах карантинного фитосанитарного мониторинга.