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НовостиОбщество22 июня 2023 12:03

Врачу-фтизиатру Кольчугинской ЦРБ незаконно выплатили больше 1,8 миллиона рублей

Она направляла главврачу заявления о работе, которую она не выполняла
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото областной прокуратуры

фото областной прокуратуры

Областная прокуратура выявила мошенничество в Кольчугинской ЦРБ.

Оказалось, что заведующая туберкулезным кабинетом направляла главврачу заявления о начислении ей компенсационных выплат за работу, которую она фактически не выполняла, а также ту, которая и так предусмотрена ее должностными обязанностями. На основании этих заявлений женщина получала выплаты. С января 2021 по декабрь 2022 года ей незаконно перечислили больше 1, 8 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", расследование которого находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Напомним, что проверки в больнице начались после обращения на прямую линию губернатора санитарки, работающей в учреждении. Женщина трудилась уборщицей и по совместительству на полставки работала в акушерском отделении санитаркой. За месяц женщина получила всего 54 рубля. Также недоплачивалась зарплата и 3 санитаркам. Тогда только после вмешательства прокурора младшему медицинскому персоналу перечислили все выплаты.