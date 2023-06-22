Более 30 бойцов из Владимирской области отправились в зону СВО

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22 июня на площади у Дома культуры молодежи во Владимире состоялась новая отправка военнослужащих по контракту в учебные подразделения Минобороны России. Более 30 наших земляков выбрало для себя службу в Вооруженных силах страны.

«Хочу дать вам три офицерских совета: отнеситесь внимательно к учебным мероприятиям, наберитесь опыта и знаний – они вам пригодятся, изучите индивидуальное снаряжение и самое главное – стремитесь к крепкой воинской дисциплине, она сейчас гораздо важнее бездумной храбрости. Берегите себя, а мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы вы чувствовали крепкий тыл», – напутствовал бойцов Сергей Полузин.

Он вручил информационную брошюру с основными правилами поведения в зоне боевых действий. В ней опытные бойцы, в том числе воевавшие на Кавказе, делятся навыками ведения боевых действий и правилами выживания в трудных условиях.

Среди тех, кто отправился на защиту Отечества, – медсестра из Владимира Елена.

«Работа есть работа, но кому-то нужно идти и помогать нашим парням в зоне СВО. Девчонки, врачи, медсёстры – не бойтесь, заключайте контракт и помогите ребятам быстрее встать на ноги и вернуться в строй!» – призвала она.