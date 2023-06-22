ДТП у ВХЗ спровоцировало километровую пробку

Фото из группы "Подслушано автомобилистов Владимир" в ВК.

22 июня в районе восьми часов утра в районе Владимирского химического завода произошло ДТП. В результате лобового столкновения ВАЗ-2109 и внедорожника возникли серьезные проблемы с трафиком на улице Большая Нижегородская.

В результате в течение часа жители микрорайона Доброе, привыкшие к пробкам по утрам в сторону центра, увидели длинную цепочку машин и в обратную сторону. Движение удалось восстановить только к 10 часамутра.

О серьезно пострадавших и погибших в результате ДТП пока не сообщается. Информация уточняется.