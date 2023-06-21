В Александровском районе сгорели дачный дом и три легковых автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.03 диспетчеры Александровского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре в СНТ «Радуга» на участке 79, расположенном в поселке Балакирево.

На место ЧП прибыли 12 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Выяснилось, что горят дачный дом и три легковых автомобиля. Возгорание было локализовано и ликвидировано на площади 24 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал, но автомобили сгорели полностью.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.