Во Владимире иностранец убил подругу во время ссоры из-за денежного долга

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор гражданину Узбекистана, обвинявшемуся в убийстве женщины. Государственное обвинение поддерживал областной прокурор Иван Грибов.

Судом установлено, что 20 мая минувшего года мужчина находился в снимаемой им комнате в общежитии на улице Белоконской. Вместе с ним была его сожительница, с которой они поссорились в связи с тем, что женщина взяла у знакомых в долг крупную сумму.

Во время перепалки мужчина схватил нож и не менее четырех раз ударил подругу в шею, грудь и область поясницы, отчего та впоследствии скончалась в одной из городских больниц.

Сам подсудимый вину признал. С учетом всех обстоятельств дела, суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.