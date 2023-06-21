Во Владимире мужчина задержан сотрудниками ФСБ за фейковое видео о пожаре

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор 43-летнему жителю областного центра, который обвинялся в распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни граждан.

По версии следствия, мужчина распространил в одном из пабликов известной соцсети видеоролик с заведомо ложной информацией о том, что к пожару, случившемуся в доме №84 по улице 16 Лет Октября города Владимира 31 января текущего года, причастны Вооруженные силы Украины.

Уже через два часа после опубликования ролика мужчину задержали сотрудники ФСБ и их коллеги из полиции.

С учетом всех обстоятельств суд признал мужчину виновным и наказал 200 часами обязательных работ.