В Муроме местного жителя осудят за убийство таксиста и угон его машины

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщалось ранее, тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено неподалеку от деревни Макаровка. Как выяснилось, убитый был таксистом, а его автомобиль пропал. В тот же день сотрудники Госавтоинспекции задержали машину и управлявшего ей нетрезвого 30-летнего мужчину у села Молотицы.

Прокуратура Владимирской области на днях утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Муромлянин обвиняется в совершении убийства, угона, а также в повторной езде в пьяном виде.

По версии следствия, днем 30 марта нетрезвый мужчина и его сестра поехали на такси в стороны кладбища, расположенного между деревнями Макаровка и Коржавино. По пути обвиняемый попросил остановить машину, вышел из нее, после чего между ним и таксистом произошла ссора. Пассажир выхватил нож и нанес водителю не менее восьми ударов в шею, отчего тот скончался, а нападавший сел за руль его машины и уехал в Молотицы, причем врезался в забор и сбил столб при движении задним ходом.

По пути его заметили сотрудники ГИБДД и после погони задержали заехавшего в тупик пьяного лихача.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.