Владимир получит 70 автобусов марки "Волгабас"

Автобус "Волгабас" модели 4298. Фото с сайта холдинга БМГ (Бакулин Моторс Групп).

Город Владимир получит 70 новых машин «Волгабас», сообщает холдинг "Бакулин Моторс Групп" в официальном сообществе в ВК.

Группа компаний «Волгабас» поставит во Владимирскую область 70 новых автобусов: 36 газомоторных 12-метровых 5270G4, 30 дизельных 527004 и 4 автобуса среднего класса модели 4298.

"12-метровые дизельные автобусы, поставляемые в рамках контракта, будут собраны по уникальной технологии без использования сварки с применением композиционных материалов внешней отделки. Это позволяет сделать кузов не только более безопасным, но и обеспечить его коррозионную стойкость", написали представители завода.

Также представители компании обещают, что на всех автобусах будут усатновлены современные климатические комплексы, которые "обеспечивают прохладу летом и комфорт в холодное время года". В ближайшие месяцы это утверждение можно будет проверить лично.

Также низкопольные машины не имеют ступеней при входе. Они оборудованы аппарелями для заезда колясок, широкими накопительными площадками и адаптированы для перевозки людей с ограниченными возможностями.