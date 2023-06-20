За полтора года в Суздале поженились пары из 44 регионов России

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый год в Суздаль приезжают не только для того, чтобы отдохнуть, но и для того, чтобы расписаться. Как сообщают в региональном Правительстве, за последние полтора года в Суздале поженились пары из 44 российских регионов.

Среди них - не только «соседи», Москва, Московская, Ярославская, Нижегородская, Ивановская, Рязанская области - но и Карелия, Коми, Крым, ХМАО, Архангельская, Мурманская, Ленинградская, Кемеровская области, Приморский край! В среднем ежегодно в Суздале регистрируют браки 530 пар.

К слову, здание Суздальского ЗАГСа – памятник культурного наследия. Его история начинается с 19 века, а расписывать молодоженов здесь стали с 1977 года.