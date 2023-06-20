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НовостиОбщество20 июня 2023 9:22

В Киржачском районе в деревне Корытово нарушались правила вывоза мусора

Прокуратура провела проверку после публикации в СМИ
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки исполняющий обязанности главы надзорного ведомства Киржачского района встретился с жителями деревни Корытово, которые рассказали, что летом из населенного пункта мусор вывозят только раз в два дня, чего явно недостаточно с учетом количества жителей и дачников.

Так как отходы должны вывозить ежедневно, регоператору было внесено предостережение о недопустимости нарушения закона. По результатам работы мусор из Корытово стали вывозить ежедневно.