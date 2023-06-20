В Киржачском районе в деревне Корытово нарушались правила вывоза мусора

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки исполняющий обязанности главы надзорного ведомства Киржачского района встретился с жителями деревни Корытово, которые рассказали, что летом из населенного пункта мусор вывозят только раз в два дня, чего явно недостаточно с учетом количества жителей и дачников.

Так как отходы должны вывозить ежедневно, регоператору было внесено предостережение о недопустимости нарушения закона. По результатам работы мусор из Корытово стали вывозить ежедневно.