Во Владимирской области на М-12 в ДТП с фурой пострадали водитель и пассажиры легковушки

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась около 11.00 на 156 километре федеральной автодороги М-12 «Восток» 37-летний водитель легковушки «Ниссан» не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего перед ним «КамАЗа» под управлением 48-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.

В результате легковой автомобиль оказался разбит, на место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, бригады «скорой помощи» и спасатели РОССОЮЗСПАСа», которые деблокировали одного из пострадавших.

В результате аварии водитель, а также его 63-летний и 8-летний пассажиры получили легкие травмы, медицинскую помощь им оказали на месте. Еще одного пассажира 1986 года рождения увезли в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.