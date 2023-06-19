Владимирским срочникам при заключении контракта выплатят 100 тысяч рублей

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Как сообщает правительство Владимирской области, в указ губернатора региона от 16 августа 2022 года №118 «Об осуществлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан» внесены изменения.

Так, теперь региональная выплата в 100 тысяч рублей полагается молодым людям, проходящим службу в армии по призыву, но принявшим решение заключить контракт и отправиться в зону СВО.

Списки тех, кто имеет право на эту выплату, в региональное Министерство соцзащиты направляет военкомат Владимирской области. Специальных заявлений для ее получения писать не требуется.