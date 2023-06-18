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НовостиПроисшествия18 июня 2023 14:22

Во Владимирской области сохранится высокая пожароопасность

В ближайшее время температура воздуха не опустится
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля в большинстве районов региона сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса.

Такая погода повышает риск возникновения лесных и торфяных пожаров с их последующим переходом на жилые дома.

Вместе с тем, согласно сведениям метеорологов, в ночь на 19 июля температура воздуха опустится до значений от +3 до +8 градусов по Цельсию, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до отметок от +17 до +22 градусов, ветер будет дуть с северо-востока с переходов в юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.