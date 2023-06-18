Во Владимире 30 лет исполнилось театру фольклора «Разгуляй»

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 18 июня исполняется ровно 30 лет со времени создания городского театра «Разгуляй» на базе самодеятельного театрального коллектива.

В ту пору администрация Фрунзенского района решила восстановить Дом культуры завода керамических изделий, и с этого времени начала создавать тот театр, который владимирцы видят в нынешнем виде.

С 1 февраля 1995 года «Разгуляй» получил официальный статус муниципального профессионального театра. За 30 лет работы его коллектив неоднократно участвовал в различных творческих мероприятиях, включая международные фестивали. В 2006 и 2015 годах «Разгуляй» удостаивался городской премии в области культуры, искусства и литературы за активное участие в культурных проектах Владимира и организацию содержательного досуга населения, а в 2012 году получил областную премию в области культуры, искусства и литературы за постановку детских музыкальных спектаклей «Марья царевна» и «Снежная королева».