В Коврове из-за отсутствия ливневки подтапливало дома на трех улицах

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова проведена проверка в сфере законодательства о безопасности дорожного движения и благоустройстве территории.

В ходе проверки было установлено, что на улицах Ореховая, Березовая и Еловая отсутствует ливневая канализация, так что во время дождей и таяния снега вода растекается по округе, что приводит к подтоплению стоящих на этих улицах домов. При этом в планах мэрии строительство ливневок на этих участках не значилось.

Прокуратура по результатам проверки обратилась в Ковровский городской суд с иском к горадминистрации, потребовав выделить деньги и организовать строительство ливневых канализаций на этих улицах.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение судебного решения находится на прокурорском контроле.