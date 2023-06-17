В Юрьев-Польском отец задолжал сыну алименты на 950 тысяч рублей

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Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, в ОСП Юрьев-Польского района находится исполнительное производство, возбужденное на 47-летнего местного жителя, который по решению суда обязан выплачивать четверть своих доходов в виде алиментов своему сыну-подростку.

Некоторое время юрьевпольчанин действительно платил, но затем стал уклоняться от этой обязанности, и скопил долг в 950 тысяч рублей.

Тогда приставы наложили арест на счета должника и ограничили его в выезде из России, а также наложили запрет на управление машиной.

Эти меры эффекта не дали, и так как нерадивый отец продолжал скрываться, его объявили в розыск. Через некоторое время алиментщика нашли и составили на него административный протокол за неуплату алиментов. Суд по итогам рассмотрения административного дела наказал юрьевпольчанина 30 часами обязательных работ.

Если он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, на него возбудят уголовное дело.