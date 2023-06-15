Подростки Владимирской области смогут устроиться на работу без согласия органов опеки

фото предоставлено региональным Правительством

Вступил в силу федеральный закон, упрощающий трудоустройство подростков с 14 лет. При этом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие этого возраста, смогут устроиться на работу только с письменного согласия органа опеки или иного законного представителя.

Теперь для работы в свободное от учебы время несовершеннолетним работникам достаточно согласия одного из родителей или попечителей. По ранее действовавшим правилам, для трудоустройства подростков с 14 лет требовалось согласие и родителей, и органов опеки.

Также документом установлено, что трудовой договор можно заключить с подростком, получившим общее образование и достигшим 14 лет, для выполнения лёгкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с подростком, получающим общее образование и достигшим 14 лет, для выполнения в свободное от учёбы время лёгкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы.

«С начала лета региональная служба занятости трудоустроила более 1,5 тысяч ребят. Подростки не могут работать во вредных или опасных условиях, труд не должен причинять вреда их здоровью и нравственному развитию. Например, они не могут работать в игорном бизнесе и ночных заведениях, торговать спиртными или табачными изделиями», – отметил министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.