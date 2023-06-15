Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха с задымленных улиц Владимира

фото со страницы регионального управления Роспотребнадзора

Жители Владимира с улиц Мира и Почаевская жалуются на едкий дым в вечернее время. Сначала люди думали, что на территории завода пожар и даже обращались в МЧС. Однако никакого возгорания не было.

Сотрудники городского управления по охране окружающей среды совместно с региональный управлением Роспотребнадзора провели осмотр ряда промышленных предприятий находящихся на территории ВПО «Точмаш». После проверки завода сотрудники встретились с жителями близлежащих домов.

«Весь 55-й корпус, на который жалуются жители, мы прошли. Прошли его вокруг, посмотрели производство, которое там есть. Конечно, на момент проверки вредных загрязняющих выбросов не было в достаточном количестве, чтобы мы могли почувствовать запах. Вместе с тем некоторые трубы работали, дымили. Оба производства мы проверили: на одном производят железобетонные блоки и столбы, на другом — на другом мебель. В случае возникновения повторных заявлений жителей на выбросы и если будут доказательства — мы будем проводить проверку вместе с прокуратурой и управлением Росприроднадзора», - рассказал начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» должны произвести забор проб для лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории, подверженной задымлению. По результатам будут приняты соответствующие меры.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора.