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НовостиОбщество15 июня 2023 9:18

Владимирская область получит 90 млн рублей на строительство модульных отелей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Даниил ОПАРИН

Владимирская область получит федеральные деньги на строительство модульных отелей. Об этом на своей странице в ВК сообщает депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

Правительство РФ на условиях софинансирования выделит регионам на эти цели в 2023-2024 годах 8 миллиардов рублей. Это поможет инвесторам активнее создавать дополнительные места проживания для путешествующих, что по задумке чиновников обеспечит регионы новыми рабочими местами. Конкретно Владимирская область получит 89,2 миллиона рублей из федеральных средств.

"Благодаря этому в России будет создано более 6,5 тысяч новых комфортных номеров для туристов. Несомненно эти «вливания» в достаточно короткие сроки помогут улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, что создаст необходимый комфорт для отдыхающих и путешествующих. Ведь, внутренний туризм - важное для нас направление", написал Игорь Игошин.