Губернатор Александр Авдеев посетил пункт отбора на службу по контракту

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

13 июня губернатор Александр Авдеев посетил новый областной пункт на улице 1-й Пионерской, 92. Там он убедился, что его поручения выполнены: повешены баннеры, чтобы его было удобно найти, заасфальтирована дорожка от остановки, допоставлена мебель.

«Поставил задачу доукомплектовать пункт оргтехникой, чтобы еще ускорить работу, оснастить здание системами круглосуточного видеонаблюдения. К моменту моего приезда сотрудники принимали пять человек, в их числе гражданин Таджикистана», - написал в телеграм-канале глава региона.