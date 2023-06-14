Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 13:07

Губернатор Александр Авдеев посетил пункт отбора на службу по контракту

Там глава региона проверил выполнение поручений
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Александра Авдеева

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

13 июня губернатор Александр Авдеев посетил новый областной пункт на улице 1-й Пионерской, 92. Там он убедился, что его поручения выполнены: повешены баннеры, чтобы его было удобно найти, заасфальтирована дорожка от остановки, допоставлена мебель.

«Поставил задачу доукомплектовать пункт оргтехникой, чтобы еще ускорить работу, оснастить здание системами круглосуточного видеонаблюдения. К моменту моего приезда сотрудники принимали пять человек, в их числе гражданин Таджикистана», - написал в телеграм-канале глава региона.