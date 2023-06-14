В Гусь-Хрустальном могут появиться плавающие светодиодные фонтаны

скрин с видео в телеграм-канале Алексея Соколова

В Гусь-Хрустальном продолжается реализация программы «50 на 50», когда жители или предприятия города выходят с инициативой реализации определенного проекта и вносят половину необходимых средств, а вторая половина суммы добавляется из бюджета области.

В этом году по этой программе в поселке Панфилово появился новый памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Сейчас предприятия города вышли с инициативой проведения ремонта в спорткомплеке «Атлант» и уже внесли половину необходимых средств.

«Однозначно самая значимая инициатива одного из предприятий - установка комплекса плавающих светомузыкальных фонтанов на городском водохранилище. Это будет большое событие для всех жителей и гостей города, и конечно же, поможет привлечь внимание и реализовать планы по очистке русла реки Гусь и благоустройству городской набережной», - сообщил в своем телеграм-канале глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов.