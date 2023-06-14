В Муроме мужчина обвиняется в мошенничестве на продаже аэродромных плит

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Муромская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по эпизодам мошенничества и одному присвоению. В преступлениях обвиняется местный житель.

По версии следствия, муромлянин разместил на сайте объявлений информацию о продаже аэродромных плит «ПАГ-14» по 12500 рублей за штуку, а затем договорился о встрече с покупателем, который передал ему 45 тысяч рублей. Однако плит он так и не дождался.

В другом случае муромлянин присвоил деньги собственного начальства. Так, в ноябре 2021 года он работал грузчиком-экспедитором у предпринимателя, и забрал себе полученные от клиентов 150 тысяч рублей за привезенную им мебель, а также еще 60 тысяч рублей работодателя, оставшиеся от закупки новой партии мебели.

Еще в одном случае мужчина пообещал жителю деревни в Меленковском районе выложить первый этаж дома из кирпича, получил 230 тысяч рублей и пропал, а деньги потратил.

Общая сумма ущерба всем потерпевшим составила более одного миллиона рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.