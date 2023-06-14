На пожаре в Коврове эвакуировали 14 человек

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

13 июня в 16.23 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Коврове, на ул. Комсомольская, д. 36, корпус 4, на предварительной площади 5 квадратных метров.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. С места пожара сотрудниками МЧС спасен 1 человек с помощью спасательного устройства, эвакуировано 14 человек, из них 2 ребенка. К ликвидации пожара привлекаются 6 единиц техники, 22 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.

Уже вечером, в 19.06, в Коврове произошел еще один пожар. На этот раз в доме на ул. Киркижа, д. 3. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Было также эвакуировано 14 человек. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 22 человека личного состава.