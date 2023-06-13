Во Владимирской области прокуратура нашла нарушения в работе энергетиков

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратурой Владимирской области проведена проверка соблюдения законодательства об электроэнергетике, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

При наличии ежегодного роста стоимости коммунальных услуг в течение длительного периода времени не были приняты меры по актуализации региональных стандартов. В январе было внесено представление - размер финансирования региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг увеличен с 88 до 105 млн рублей, что позволило увеличить размер компенсаций для граждан с низким уровнем дохода.

Практически во всех районах области выявлены факты ненадлежащего содержания линий электропередач и трансформаторных подстанций, невыполнения требований в области энергосбережения.

41 организация Камешковского, Александровского, Ковровского, Киржачского, Суздальского, Меленковского, Собинского, Гусь-Хрустального районов и Владимира не принимали мер для взыскания дебиторской задолженности и погашению долгов перед их поставщиками.

Выявлены нарушения в части обеспечения сетевыми организациями доступа к услугам по передаче электроэнергии. Сетевые организации несвоевременно устраняли аварии. Допускалось нецелевое использование денежных средств граждан, оплаченных за коммунальные услуги.

Как сообщает областная прокуратура, управляющая компания «РТЭК» имела реальную возможность оплатить услуги за общие домовые нужды по электроэнергии. Деньги жильцов расходовались на нужды предприятия, в связи с чем АО «ВКС» причинен ущерб - более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Всего выявлено 264 нарушения, внесено 99 представлений, возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, принесены 125 протестов, объявлено 2 предостережения, в суд направлено 1 исковое заявление, по 2 материалам возбуждены уголовные дела.

Благодаря прокурорскому вмешательству пресечено 64 факта нарушения сроков технологического присоединения к электросетям, отремонтировано 22 тысячи метров линий электропередач.