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НовостиПроисшествия13 июня 2023 8:53

В Кольчугинском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

В результате ДТП пострадали два человека
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария случилась 12 июня около 15.00 на 47 километре автодороги «Колокша- Кольчугино — Александров- Верхние Дворики».

По предварительным данным Госавтоинспекции, ехавший в сторону Кольчугино водитель легковушки «Рено Логан» выехал не встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной. В результате легковушка и грузовик вылетели в кювет. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, бригада «скорой помощи» и подразделение ГУ МЧС России по Владимирской области, которому пришлось деблокировать зажатых в легковушке пострадавших.

Водителя и его пассажира с различными травмами госпитализировали. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.