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НовостиОбщество13 июня 2023 7:44

Во Владимире в течение трех дней ГИБДД проведет рейды против пьяных водителей

Сплошные проверки на дорогах состоятся во второй половине июня
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в целях снижения аварийности и пресечения фактов нетрезвого вождения сотрудники Госавтоинспекции проведут во Владимире специальные рейды.

Так, 16, 24 и 30 июня на дорогах областного центра будут работать сотрудники отдельной спецроты ДПС Управления ГИБДД регионального главка полиции. Инспекторы будут останавливать все машины в потоке.

Подобные рейды будут проводиться в будущем и в других уголках региона.