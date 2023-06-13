Во Владимире в течение трех дней ГИБДД проведет рейды против пьяных водителей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в целях снижения аварийности и пресечения фактов нетрезвого вождения сотрудники Госавтоинспекции проведут во Владимире специальные рейды.

Так, 16, 24 и 30 июня на дорогах областного центра будут работать сотрудники отдельной спецроты ДПС Управления ГИБДД регионального главка полиции. Инспекторы будут останавливать все машины в потоке.

Подобные рейды будут проводиться в будущем и в других уголках региона.