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НовостиОбщество13 июня 2023 6:57

Прокуратура Владимирской области обнаружила 900 нарушений в сфере оплаты труда

Именно столько было выявлено их в 2023 году
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото с сайта областной прокуратуры.

Фото с сайта областной прокуратуры.

9 июня в прокуратуре Владимирской области обсудили проблемы, связанные с нарушениями трудовых прав жителей региона.

На заседании специальной межведомственной рабочей группы по этим вопросам стало известно, что в 2023 году только прокуратура выявила более 900 нарушений в сфере оплаты труда. Более 100 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, назначены штрафы на сумму более 140 тысяч рублей, в суды направлено более 100 исков, возбуждены 2 уголовных дела.

На текущий момент удалось полностью погасить задолженность по оплате труда на территории региона. Правда, в прокуратуре уточняют, что речь идет лишь об организациях, являющихся респондентами Росстата. А вот у других предприятий долги по зарплате сохраняются.