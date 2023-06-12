Во Владимирской области парочка лосей попала в фотоловушку

Кадр из видео.

Правительство Владимирской области сообщило о том, что в ставровских лесах в фотоловушку попали двое молодых лосей. На видео видно, что молодняк играет друг с другом и плескается в небольшом пруду.

При этом взрослых лосей рядом не видно, однако это не означает, что нужно переживать за животных. Как сообщили в Госохотинспекции Владимирской области, молодых лосей часто оставляют одних. Дело в том, что передвигаются они еще не очень хорошо, поэтому для ускорения кормления, взрослая лосиха часто уходит за едой, а лосята ждут ее.

В связи с этим в Госохотинспекции просят соблюдать в лесу правила при встрече с молодняком. Что не стоит делать? Не надо приближаться к детёнышу, трогать и гладить животное, шуметь, подходить с собаками и уж тем более забирать животное из естественной среды обитания.