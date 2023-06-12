Доклад детского омбудсмена Владимирской области заслушают в ЗС

Фото пресс-службы ЗСВО.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев встретился с региональным уполномоченным по правам ребенка Юлией Раснянской. На этой встрече было объявлено, что ее полный доклад о работе за год депутаты ЗС услышат на июньском заседании.

Также Юлия Раснянская рассказала, что в год она принимает 800-900 обращений. Люди обращаются к омбудсмену и в случае семейных проблем, и при необходимости отстоять права незащищенных слоев населения, и по конфликтам в образовательной среде. Большинство из них успешно решаются, как, например, в случае с обеспечением детей льготными лекарствами.

Спикер ЗС Владимир Киселев в ходе разговора взял на карандаш несколько проблем. Встреча Юлии Раснянской с депутатами состоится в конце месяца.