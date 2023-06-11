Житель Мурома убил знакомого и три дня хранил его труп в своей квартире

фото с сайта СУ СКР по Владимирской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Мурома. Он обвиняется в убийстве.

По версии следствия, в один из дней августа 2022 года, в ходе конфликта, возникшего при совместном употреблении спиртного, мужчина взял два ножа и топор, которыми поочередно, нанес своему знакомому не менее 30 ударов в голову, шею и туловище. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался на месте. Обвиняемый, желая скрыть преступление, три дня хранил тело убитого в своей квартире, сообщают в региональном Следкоме.

После этого мужчина пришел в полицию с явкой с повинной. Однако во время расследования он давал неубедительные показания о том, что наносил удары пострадавшему, защищаясь, путался в обстоятельствах случившегося. Следователи и криминалисты совместно с оперативниками версия обвиняемого полностью опровергли.

Вину в совершении преступления мужчина не признал. Уголовное дело передали в суд.