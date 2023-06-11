Во Владимире отреставрируют "Исторический центр" на улице Герцена

фото со страницы региональной инспекции госохраны культурного наследия

«Исторический центр» на улице Герцена, 1 во Владимире отреставрируют, сообщает региональная инспекция госохраны культурного наследия.

Долгое время объект находился в неприглядном виде, состояние его архитектурных и конструктивных элементов признавалось аварийным. Собственником здания был разработан проект индивидуального жилого дома, документация об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия.

Проектом предусмотрен демонтаж существующего деревянного дома, хозяйственных построек и ограждения участка. Новый жилой дом, нежилое строение (мастерская) запроектированы на месте существующих строений по линиям застройки улиц Герцена и Осьмова, в масштабе и стилистике, характерном для исторических жилых зданий Владимира. устраиваются ограждение участка с калитками, работы по благоустройству территории и озеленению.