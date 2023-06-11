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НовостиПроисшествия11 июня 2023 7:36

В Гусь-Хрустальном районе автомобиль улетел в кювет и загорелся

Пострадавших нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта регионального управления МЧС

фото с сайта регионального управления МЧС

10 июня в 20.48 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП. Оно произошло на автодороге Гусь-Хрустальный – д. Лесниково - п. Золотково, в 7 километрах от п. Золотково.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП легковой автомобиль улетел в кювет, после чего загорелся. Сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 6 квадратных метров. Пострадавших нет.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 10 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 2 единицы техники.