Во Владимире скончался бывший глава департамента культуры Владимир Балахтин

Владимир Балахтин. Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, заслуженный работник культуры Владимир Иванович Балахтин скончался после тяжелой болезни.

Владимир Балахтин с 1992 по 2009 год возглавлял областной департамент культуры, был преподавателем во Владимирском областном культурно-просветительском училище. Он занимался творческой деятельностью, в 1974 году возглавил ансамбль «Калинка» на заводе «Электроприбор», а позднее создал хореографический ансамбль «Росинка».

Церемония отвевания и прощания с Владимиром Балахтиным состоится 13 июня с 12.00 до 13.00 в Константино-Еленинском храме Владимира по адресу: Константино-Еленинский проезд, дом 8.

Выражаем свои соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.