Во Владимирской области ожидаются ночные заморозки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и по утрам 11 и 12 июня в отдельных районах региона столбики термометров могут опуститься до отметок от 0 до -2 градусов по Цельсию.

В ночь на 11 июня температура во Владимирской области составит от +2 до +7 градусов, днем разогреется до значений от +14 до +19 градусов, ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, осадков не ожидается, будет переменная облачность.

В ночь на 12 июня переменная облачность, отсутствие осадков, скорость и направление ветра останутся неизменными, ночью температура опустится до значений от +3 до +8 градусов, днем разогреется до показателей от +15 до +20 градусов по Цельсию.