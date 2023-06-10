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НовостиПроисшествия10 июня 2023 5:59

Во Владимире на улице Горького легковой автомобиль сбил 12-летнюю девочку

ДТП случилось утром 9 июня на пешеходном переходе возле БСП
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, происшествие случилось в 9.40 возле Больницы скорой помощи Владимира на улице Горького, 5.

По предварительным данным, 29-летний водитель легкового автомобиля «Пежо» ехал в сторону Лыбедской магистрали по левой полосе, и сбил 12-летнюю девочку, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От удара ребенка отбросило на подошедший к остановке автобус. В результате пострадавшую врачи «скорой помощи» увезли в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.