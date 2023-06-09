В Суздальском районе в трупе чайки обнаружен вирус птичьего гриппа

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на основании информации регионального Управления Россельхознадзора, 6 июня в исследованном трупе чайки из Суздальского района был обнаружен вирус гриппа А, более известного, как птичий грипп. При этом среди жителей это заболевание не зафиксировано.

Погибшую птицу инспекторы нашли на улице Покровская города Суздаля на реке Каменка.

В связи с этим санитарные врачи настоятельно рекомендуют держаться подальше от диких пернатых, не кормить их и не гладить. Стоит помнить, что основным разносчиком птичьего гриппа в природе являются именно перелетные водоплавающие птицы, за исключением утки, а также чайки и домашние гуси.

Ситуация с заболеваемостью на территории Владимирской области держится специалистами на контроле.