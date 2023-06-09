"Патриарший сад" во Владимире начал запись в кружки на 2023-2024 годы

. Фото: Валерия Рудометова

Станция юных натуралистов во Владимире объявила об открытии записи в «Академию «Патриаршего сада» на 2023-2024 учебный год.

На выбор юных владимирцев - около 30 образовательных программ: занятия по биологии, экологии, биотехнологии, генетике, зоологии, ландшафтному дизайну, цветоводству, сити-фермерству, изобразительному и прикладному искусству и так далее. Также на Станции действуют школа юного экскурсовода, экостудия и объединения для дошкольников. Занятия проходят в мастерских и научных лабораториях учебного корпуса, в оранжерее и на территории Станции юных натуралистов «Патриарший сад».

Занятия в кружках станции юных натуралистов проводятся бесплатно. Количество мест в объединениях ограничено. Подробная информация размещена на сайте владимирской Станции юных натуралистов в разделе «Академия «Патриаршего сада». Онлайн запись в объединения - здесь.