Во Владимирской области судебные приставы выселили женщину из-за хлама в квартире

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Во Владимирской области женщину выселили из собственной квартиры из-за слишком большого количества мусора. Муромский районный суд вынес решение о принудительном выселении ее из квартиры. Также на решение повлиял и тот факт, что она занимала квартиру незаконно.

Иск в суд подали местные чиновники. Дело в том, что договор социального найма и срок регистрации у женщины закончились. В довершение всего на 65-летнюю женщину постоянно жаловались соседи. По их словам, пенсионерка захламила квартиру так, что жить стало невозможно всему дому. От мусора шло зловоние по всему подъезду.

При визите к пенсионерке судебные приставы убедились, что в квартире годами не убирались. Внутри все было захламлено ветошью, пакетами с мусором и пластиковыми бутылками, а поверхности мебели и пола покрыты пылью и грязью. Дышать внутри было невозможно.

После описи всего находящегося имущества, принадлежащего женщине, муниципальная квартира была освобождена и опечатана.