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НовостиОбщество9 июня 2023 7:42

Владимирцы просят президента защитить от сноса гаражи в Добром

Они записали видеообращение
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

Жители микрорайона Доброе просят сохранить гаражный кооператив "Юбилейный", который мэрия требует снести. Как сообщает "Чеснок", владельцы гаражей категорически против этого решения, поскольку считают его незаконным.

Сейчас на гаражах висят требования администрации Фрунзенского района освободить земельный участок. В мэрии считают, что гаражи стоят там незаконно, а люди собственниками вовсе не являются – земля им не принадлежит. Срок дали до 8 июня, иначе гаражи снесут принудительно.

На прием к мэру и губернатору люди попасть не смогли, поэтому записали видеообращение к президенту.