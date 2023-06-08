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НовостиЭкономика8 июня 2023 12:08

К 2030 году во Владимирской области выручка от экспорта должна увеличиться в два раза

Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава региона Александр Авдеев поставил задачу увеличить выручку Владимирской области от экспорта в 2 раза к 2030 году.

За 8 лет необходимо создать условия для увеличения экспорта несырьевых неэнергетических товаров более чем на 0,5 млрд долларов. Основная ставка будет сделана на развитие промышленности.

«Мы уже сформировали неплохой задел для индустриального подъема: создана одна особая экономическая зона в Доброграде, начали создание второй – в Киржачском и Александровском районах, в области развиваются несколько промышленных и технопарков», - написал в телеграме Александр Авдеев.

Глава региона отметил, что в условиях санкций важно активизировать доступные направления экспорта и выстроить новые внешнеэкономические связи. Предприятия и организации Владимирской области ведут торговлю с партнерами из 120 стран мира.

Планируется активизировать сотрудничество с Республикой Беларусь и КНР. Логистические факторы позволяют реализовывать широкий спектр экспортных направлений через порты Северо-Запада и Юга России. К тому же скоро откроется движение по М-12 – части коридора «Европа – Китай».