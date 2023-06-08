Полиция начала проверку по факту инцидента с мусоровозами в Коврове

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Случай с засыпкой сахара в бензобаки мусоровозов ковроского мусорного подрядчика УК "Чистый город" заинтересовал полицию. Как сообщили нам в пресс-службе областного УМВД, по данному факту проводится проверка.

«Проверка обычно занимает 10 дней, но может быть продлена при необходимости», - уточнили в пресс-службе областной полиции.

Напомним, что утром 7 июня на 13 мусоровозах подрядчика «УК Чистый город», занимающегося вывозом мусора на территории Коврова, обнаружили следы сахара прямо на горловинах бензобаков. Как сообщил генеральный директор компании-регоператора ООО «Биотехнологии» Альберт Скворцов, записи с камер видеонаблюдения показали, что между 2 и 3 часами ночи несколько человек проникли на территорию предприятия и засыпали что-то в машины. В результате этих действий около 90 процентов мусоровозов были выведены из строя. Работники пролдня промывали бензобаки машин.